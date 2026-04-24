Дайджест событий

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о событиях прошедшей недели: новые коллекции, весенние новинки, красивые партнерства.

Юбилейные новинки Babor

В год 70-летия немецкий косметический бренд Babor выпустил новинки в профессиональной космецевтической линии ухода за кожей Doctor Babor Pro. Линия создана для подготовки и реабилитации кожи до и после эстетических и аппаратных процедур и потому представлена только в салонах красоты и косметологических клиниках. Инновация линии — средства c PRO-активаторами маркеров молодости кожи: экзосомы, стимулирующие клеточную коммуникацию, сиртуины (белки долголетия) и кофермент NAD, необходимый в процессах регенерации.

Семейная коллекция «Снежной Королевы»

Вышел летний дроп российского бренда одежды «Снежная Королева». Новая коллекция складывается вокруг повседневной летней жизни, в ее основе — легкие натуральные материалы: хлопок, лен, вискоза, тонкий вязаный трикотаж и деним: платья и сарафаны, шорты и топы с вышивкой, мужские рубашки и брюки, костюмы из муслина, легкая верхняя одежда. Цветовые решения воплощены в светлых природных оттенках — белом, молочном, песочном и голубом — с акцентами красного и синего. Среди аксессуаров ищите плетеные сумки с фактурной отделкой, панамы, бейсболки. Коллекция объединяет разные категории одежды и аксессуаров как для взрослых, так и для детей.

«Первая кожа» Tashe Professional

У белорусского бренда TaShe Professional появилась линия средств по уходу за кожей лица — Skin First. В нее вошли 12 функциональных средств — базовый повседневный уход с ниацинамидом, бетаином, коллагеном, витамином Е, гиалуроновой кислотой в составе. Коллекция Skin First отличается и продуманным предметным дизайном, в котором эстетика неотделима от функциональности: флаконы с покрытием soft-touch, вакуумная упаковка кремов, удобные дозаторы — все способствует сохранению чистоты формул и стабильности активных компонентов.

Le Journal Intime — для отпуска

Бренд Le Journal Intime представил новую коллекцию купальников. В нее вошли две линии: «Энди-Поп», вдохновленная эстетикой Энди Уорхола и созданная совместно с Atelier Natanski, и «Глубокий океан» с образами морских обитателей. Купальники выполнены из сетчатого материала с особой структурой: до 60–70% кожи остается открытой для солнечных лучей, что позволяет формировать более ровный загар, сохраняя ощущение «дышащего» тела. Конструкция изделий — это традиционная деликатная поддержка без жестких каркасов, дополнительный слой сетки и эластичная тесьма под грудью.

Корейский стиль на Даниловском рынке

Корейский косметический бренд Innisfree и московская кондитерская INJIR объявили о начале сотрудничества. Основной темой корнера, который завтра откроется на Даниловском рынке, стал остров Чеджу и особая атмосфера спокойствия и баланса, которая объединяет два бренда. Специально для коллаборации кондитеры INJIR разработали сет из трех десертов, вдохновленных вкусами и эстетикой острова: «Невесомый сад» (мармелад на кокосовой воде), «Золото Острова» (тарталетка с крем-чизом и мандариновым конфи), «Белый цитрус» (мусс с цитрусом в белом шоколаде с цукатами). При покупке сета каждый гость получит в подарок средство Innisfree — молочную эссенцию для кожи лица. Сет будет упакован в корейский традиционный платок боджаги и завязан экокарабином из переработанного пластика. Коллаборация продлится до 3 мая.

Ирина Кириенко