Эксперт: Ростов — второй после Сочи перспективный город для экспансии каршеринга

Ростов-на-Дону с населением более миллиона человек — следующий после Сочи претендент для экспансии операторов каршеринга на юге России. Об этом в беседе с «Review. Юг России» рассказал владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс Тракс» Алексей Иванов. Хотя, отмечает он, пока крупные игроки в донской столице представлены слабо.

По словам эксперта, в настоящее время на юге России Сочи — единственный город с полноценной конкуренцией операторов: там работают BelkaCar, «Ситидрайв» и «Яндекс.Драйв». Туристический трафик на курорте, по словам господина Иванова, создает постоянный спрос, причем не только летом — горнолыжный сезон и межсезонные поездки выравнивают нагрузку.

По открытым данным, в столице Дона каршеринг представлен основными федеральными и местными операторами, такими как «Делимобиль», Best Car и Bi-Bi.car. Цены на услугу начинаются от 7–8 руб. за минуту, а автопарк включает Hyundai Solaris, VW Polo и другие модели.

Как сообщили в «Ситидрайве», с июля прошлого года каршеринг приостановил работу в Ростове-на-Дону. «Мы решили сосредоточиться на усилении своего присутствия в других городах ЮФО — в Сочи и Краснодаре, где спрос на услуги заметно растет. Краснодар выделяется стабильно высоким спросом и преобладанием продолжительных поездок, а Сочи — сезонными всплесками активности (лето и горнолыжный сезон)»,— рассказали в компании.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», «Ситидрайв» начал работать в Ростове-на-Дону 2 апреля 2025 года. Стоимость минуты составляла 11–12 руб., при этом «Ситидрайв» брал на себя оплату городских парковок, топлива, техническое обслуживание и ремонт автомобилей. «Ростов-на-Дону — динамично развивающийся город с активным населением. Мы уверены, что каршеринг станет востребованным и удобным решением для многих (местных) жителей»,— говорил тогда гендиректор «Ситидрайва» Эдуард Мингажев.

Спустя три месяца в компании заявили, что, проанализировав работу сервиса с момента запуска, «Ситидрайв» решил прекратить работу в столице Дона, сосредоточив свои усилия на Сочи и Краснодаре. В то же время в пресс-службе «Ситидрайва» считают, что особенностью южных регионов является популярность длительных междугородних поездок. «Яркий пример: маршрут Ростов-на-Дону—Москва—Санкт-Петербург—Ростов-на-Дону, который один из пользователей преодолел за семь дней, проехав почти 5 тыс. километров. Это подчеркивает гибкость сервиса для самых разных сценариев использования»,— рассказали в пресс-службе каршеринга.

