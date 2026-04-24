Металлургам не ломится вторсырье

Сбор лома черных металлов, сократившийся в 2025 году до минимума за последние 16 лет, может сократиться еще почти на 7% в 2026-м. Причина — рост конкуренции с другими видами сырья при сокращении сталелитейного производства. Цены на лом в этих условиях находятся на минимальном уровне, что делает бизнес заготовителей нерентабельным и вынуждает компании массово уходить с рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Сбор лома черных металлов в России в 2026 году может сократиться на 6,7% год к году, до 15,3 млн тонн, говорится в презентации (есть у “Ъ”) крупнейшего заготовителя лома «Транслом». По итогам 2025 года показатель сократился на 18,8%, до 16,4 млн тонн, что стало минимальным значением за последние 16 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Основной фактор — снижение потребности в сырье в условиях сокращения выплавки стали и снижения потребления металла на внутреннем рынке, говорится в презентации.

По прогнозам «Транслома», в 2026 году выплавка стали сократится на 2,4%, до 65 млн тонн. По данным корпорации «Чермет», в первом квартале производство стали упало на 10,4% год к году, до 15,6 млн тонн. Гендиректор «Северстали» Александр Шевелев отмечал, что спрос на сталь в России за три месяца 2026 года упал на 15% год к году (см. “Ъ” от 22 апреля). В ММК сообщали, что во втором квартале спрос на металлопродукцию продолжит находиться под давлением из-за спада деловой активности в России, но строительный сезон окажет стабилизирующее влияние на рынок.

При этом, отмечают в «Трансломе», выросло использование товаров-субститутов — главным образом горячебрикетированного железа (ГБЖ) и товарного чугуна. По итогам 2025 года объем их поставок на внутренний рынок сохранился на уровне 2024 года, а доля ГБЖ в общем объеме потребления товарного чугуна, ГБЖ и металлолома увеличилась до 9%. В связи с этим потребление лома снизилось примерно на 1 млн тонн, подсчитали в «Трансломе». Также, по данным аналитиков, интегрированные предприятия за последние годы увеличили удельный расход передельного чугуна при выплавке стали, что снизило потребность в металлоломе еще примерно на 2 млн тонн. Металлургические компании “Ъ” не ответили.

В рейтинговом агентстве НКР оценивают сокращение потребления лома в текущем году в 7–12%.

«2026 год станет не годом восстановления, а годом адаптации к "новому дну", с очень медленным выравниванием и переходом к стабилизации только ближе к 2027 году»,— говорит управляющий директор НКР Дмитрий Орехов. Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов допускает снижение сбора ниже уровня, который прогнозирует «Транслом», если слабый внутренний спрос на сталь сохранится до конца года, а платежная дисциплина металлургов не улучшится. «Восстановления пока не видно, но скорее рынок проходит не дно цикла, а затяжную фазу сжатия»,— считает эксперт.

Советник управляющего фондом «Индустриальный код» Максим Шапошников говорит, что стоимость лома марки 3А сейчас находится в диапазоне 17,5–18,5 тыс. руб. за тонну с учетом НДС, закупочные цены у населения — 5,5–7 тыс. руб. за тонну. «При таких условиях прием лома идет очень медленно, потому что подобная цена редко покрывает затраты людей, которые собирают металл по деревням и садоводческим товариществам»,— поясняет он.

По прогнозам Дмитрия Орехова, цены на лом могут приблизиться к уровню 26–32 тыс. руб. за тонну во втором-третьем кварталах, а к концу года увеличиться до 30–35 тыс. руб. за счет структурного дефицита сырья, возможного оживления мирового спроса на сталь и смягчения денежно-кредитной политики, несмотря на давление слабого внутреннего спроса, санкций, конкуренции с другим сырьем. В 2026 году значительного роста стоимости лома, скорее всего, не произойдет, считает Максим Шапошников. По его словам, цены могут достичь 18–19 тыс. руб. за тонну с НДС только в случае подорожания металла на мировых рынках, что, в свою очередь, станет возможным лишь при введении ограничений на китайский экспорт.

Текущая операционная рентабельность заготовителей, по оценкам господина Шапошникова, находится на уровне 7–10%, что не позволяет привлекать банковские кредиты, а кризис неплатежей добивает предприятия, которые держатся на плаву. По его словам, в 2025 году с рынка уже ушло 25% компаний, а в этом году с учетом новых налоговых изменений можно ожидать ликвидации еще до 30% участников рынка.

Полина Трифонова