В Грузии приговорили бывшего министра обороны Бурчуладзе к 10 годам

Тбилисский городской суд приговорил к 10 годам тюрьмы бывшего министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе. Его признали виновным по делу о превышении должностных полномочий и легализации незаконных доходов. Об этом сообщает «Рустави-2».

Суд изъял у Джуаншера Бурчуладзе земельный участок и дом в Испании, а также дом в грузинском Цхнети. По делу также проходят бывший замминистра Минобороны Георгий Хаиндрава и шурин бывшего главы Минобороны Васил Мхеидзе. Они приговорены к восьми годам тюрьмы.

Еще один фигурант — бывший глава департамента закупок Минобороны Владимир Гудушаури — получил четыре года испытательного срока, штраф в 10 тыс. лари ($3,7 тыс.) и запрет занимать должность в ведомстве на один год.

Прокуратура утверждала, что в 2023 году Джуаншер Бурчуладзе купил магнитно-резонансный томограф по завышенной цене в $1,5 млн. Из них $496 тыс. он присвоил себе и разделил между соучастниками преступной схемы, считает следствие. В январе 2025 года семья бывшего министра купила в Испании виллу стоимостью $465,3 тыс. Так Джуаншер Бурчуладзе пытался легализовать незаконный доход, считает прокуратура.

Джуаншера Бурчуладзе задержали в сентябре 2025 года. Должность министра обороны Грузии он занимал с 2021 по 2024 год.

Георгий Двали, Тбилиси; Елизавета Шмакова