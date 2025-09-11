В Грузии задержан бывший министр обороны Бурчуладзе

Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии задержала по специальному разрешению тбилисского городского суда бывшего министра обороны Джуаншера Бурчуладзе по обвинению в злостном использовании служебного положения в корыстных целях и отмывании денег. Об этом сообщает Interpressnews со ссылкой на заявление СГБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе

Фото: Министерство обороны Грузии Бывший министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе

Фото: Министерство обороны Грузии

По сообщению СГБ, министр обороны Бурчуладзе, сговорившись с чиновниками Минобороны и Минэкономики, «создал неконкурентную среду» при покупке Магнито-резонансного томографа для медицинского департамента военного ведомства. Как утверждается, в итоге цена томографа была искусственно завышена: минобороны купила аппарат за 3 940 000 лари ($1 464 683) вместо его реальной цены 2 606 271 лари ($968 873).

Бурчуладзе и его сообщники, по данным следствия, присвоили разницу между реальной и формальной ценой. Чтобы скрыть происхождение суммы и легализовать доход, министр обороны якобы провернул многоходовую махинацию: в январе 2025 года он купил в Испании, в провинции Малага, земельный участок с домостроением за €544 тыс. При этом, с целью обоснования дохода, Бурчуладзе продал в пригороде Тбилиси, Цхнети земельный участок за €620 тыс., следует из сообщения. Впрочем, СГБ утверждает, что Цхнетский участок Бурчуладзе на самом деле не продавал, а договор купли-продажи был фиктивным.

Экс-министру обороны грозит до 12 лет лишения свободы по третьей части статьи 194 УК Грузии («легализация незаконных доходов»).

Джуаншер Бурчуладзе возглавлял министерство обороны Грузии с 2021 по 2024 год.

Георгий Двали, Тбилиси