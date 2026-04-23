Израильский N12: спикер парламента Ирана покинул переговоры с США после вмешательства КСИР
Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф покинул переговорную команду, сообщил израильский телеканал «Кешет 12». Как утверждает телеканал, это произошло после вмешательства Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters
Господин Галибаф, как и глава МИД Ирана Аббас Аракчи, выступал за продолжение диалога с США. Иранская сторона пока никак не комментировала это сообщение. Спикер парламента опубликовал в соцсети Х пост: « В Иране нет ни радикалов, ни умеренных. Мы все иранцы и революционеры, и благодаря железному единству нации и правительства, а также полному повиновению Верховному лидеру революции, мы заставим преступника-агрессора жалеть». Такой же пост опубликовал в Х президент Ирана Масуд Пезешкиан.
Мохаммад-Багер Галибаф возглавлял иранскую делегацию на последних переговорах с США в Исламабаде 11 апреля. По информации источников The New York Times, господин Галибаф занимал ведущую роль в переговорах с США, в то время как Аббас Аракчи ушел на второй план.
Власти Ирана несколько раз заявляли об отказе продолжать переговоры с США из-за американской блокады Ормузского пролива. По информации Axios, Иран затягивает с проведением переговоров из-за «очевидного давления» со стороны КСИР, который выступает за более жесткую позицию.