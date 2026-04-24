В РФ сократилось число участников аграрного рынка

Число компаний и индивидуальных предпринимателей в российском АПК за три года снизилось на 1,1%, или 2,7 тыс.— с 243,8 тыс. в 2023 году до 241,1 тыс. в 2026-м, следует из данных компании «Контур.Фокус». Эксперты оценивали ситуацию по периодам — с апреля по апрель ежегодно. В выборку вошли юрлица и ИП из «подотраслей растениеводства, животноводства, охоты, а также сбора пищевых недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений».

В последний год наблюдалась незначительная стабилизация числа действующих участников сектора. С апреля 2025 года по апрель 2026-го зафиксирован символический прирост на 0,03% после снижения в 2023–2024 годах на 0,7% и в 2024–2025 годах на 0,4%. Говорить об устойчивости положительной динамики пока рано — в первом квартале этого года число ликвидаций превысило количество регистраций новых участников рынка. Схожая динамика наблюдалась и в первые кварталы 2024–2025 годов, при этом количество закрытых в январе—марте компаний и ИП с каждым годом увеличивалось, достигнув 6,3 тыс. в этом году (см. график).

По количеству субъектов в АПК по-прежнему лидируют крупные аграрные регионы, хотя там динамика оказалась отрицательной: Краснодарский край за три года потерял 2,35% участников рынка, Ростовская область — 2,59%, Дагестан — 4,12% и Ставропольский край — 2,16%. Исключение — Башкирия: рост на 6,1%. Эта же тенденция наблюдалась и с апреля 2025-го по апрель 2026-го года. В этот период компенсировали падение Астраханская область (прирост на 7,4%), Севастополь (7,3%), Волгоградская область (6,7%), Башкирия (5,2%) и ЯНАО (5,1%).

Аналитик проекта «Контур.Фокус» Вероника Скороходова поясняет, что на ситуацию в АПК повлияли меры господдержки, тренд на импортозамещение, растущий спрос на локальные продукты — это «стимулирует появление новых игроков даже в регионах, где климат не располагает к развитию сельского хозяйства». В таких регионах, говорит она, отмечается развитие тепличных комплексов, вертикальных ферм, аквакультур, внедрение новых технологий (например, замкнутых циклов водоснабжения). Как добавляет исполнительный директор ассоциации «Народный фермер» Станислав Санкеев, аграрии вынуждены искать способы сохранить рентабельность. По его словам, одна из основных проблем отрасли — диспаритет между закупочными ценами на продукцию и растущими затратами на средства производства (цены на семена, удобрения, ГСМ и технику ежегодно увеличиваются на 15–30%).

Анна Королева