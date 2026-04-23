Дело о мошенничестве руководителей орловского медцентра «Доверие» перешло в суд

Заместитель прокурора Орловской области Борис Непорожный утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бенефициарного владельца ООО «Доверие», его гендиректора и заместителя. Они обвиняются в даче взятки (п. «а» ч. 4 ст. 291 УК РФ до 10 лет), коммерческом подкупе (пп. «а», «б» ч. 3 ст. 204 УК РФ, до семи лет) и 38 эпизодах мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет). Уголовное дело направлено в Заводской районный суд Орла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемые в составе организованной группы при соучастии еще трех лиц передавали деньги руководителям коммерческих организаций за заключение с ООО «Доверие» договоров на проведение обязательных периодических медосмотров работников. При этом они вводили заказчиков в заблуждение о возможности прохождения осмотра у врачей узких специальностей, которых фактически не имели. В медицинские документы вносились ложные сведения. Всего похищено более 5 млн руб., пострадали 38 организаций. Уголовное преследование трех соучастников осуществляется отдельно. Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что фигурантами дела стали Майя Ибоян, Татьяна Яшина, Алеся Сиротинина и Елена Степанова, которые на момент преступлений работали в местном ООО «Доверие» Рустама Чолояна.

По данным Rusprofile, ООО «Доверие» зарегистрировано в Орле в 2016 году. Основной вид деятельности — деятельность больничных организаций. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Единственный владелец — Рустам Чолоян, генеральный директор — Светлана Дементьева. Выручка ООО за 2025 год составила 11,6 млн руб., убыток — 5,5 млн руб.

В январе прошлого года СКР по Орловской области возбудило уголовные дела о даче взятки организованной группой лиц (п. «а» ч. 4 ст. 291 УК РФ, до 12 лет лишения свободы) в отношении четырех сотрудников медицинского центра Орла: Майи Ибоян, Татьяны Яшиной, Алеси Сиротининой и Елены Степановой. Все они работали в местном ООО «Доверие».

В основу уголовных дел сотрудников медцентра лег описанный эпизод с коммерческим подкупом. Кроме того, членам ОПГ вменяли передачу взяток на 142 тыс. руб. сотруднице орловского филиала РАНХиГС Марине Комаровой. На их основании должностным лицам и студентам выдавали фиктивные заключения о прохождении медкомиссий. В отношении сотрудницы вуза тогда возбудили уголовное дело о получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ, до восьми лет лишения свободы). В ноябре ей назначили 1 млн штрафа, а полученное вознаграждение конфисковали в пользу государства.

Ульяна Ларионова