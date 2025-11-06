Сотрудницу орловского филиала РАНХиГС осудили за получение взятки

Советский райсуд Орла признал замначальника управления эксплуатации зданий одного из вузов облцентра виновной в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ, до восьми лет лишения свободы). Ей назначили 1 млн штрафа, а полученное вознаграждение конфисковали в пользу государства. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

В ведомстве не назвали имя осужденной. По данным «Ъ-Черноземье», речь идет о Марине Комаровой, работавшей на момент преступления в Среднерусском институте управления — филиале Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ.

Как установил суд, в 2021–2024 годах фигурантка получила 142 тыс. руб. от участников преступной группы, в которую входило руководство одного из медцентров Орла. Вознаграждение предназначалось за помощь в заключении договоров на платные медуслуги между университетом и центром. На их основании должным лицам и студентам выдавали фиктивные заключения о прохождении медкомиссий.

В отношении упомянутой преступной группы ранее были возбуждены уголовные дела о даче взяток (п. «а» ч. 4 ст. 291 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). По сведениям источника «Ъ-Черноземье», фигурантами являются Майя Ибоян, Татьяна Яшина, Алеся Сиротинина и Елена Степанова. Все они на момент преступлений работали в местном ООО «Доверие» Рустама Чолояна. Уголовные дела еще расследуются. Устанавливаются другие возможные взяткодатели и новые коррупционные эпизоды — пока насчитывается 40 передач незаконных вознаграждений.

В основу уголовных дел сотрудников медцентра в частности лег эпизод с исполнительным директором одной из служб такси Орла. По версии следствия, в марте 2024 года он получил от одного из членов ОПГ 150 тыс. руб. в качестве коммерческого подкупа. Средства предназначались за победу медцентра на торгах и заключение контракта на медосмотры работников службы.

В отношении исполнительного директора службы такси возбудили уголовное дело о коммерческом подкупе (ч. 5 ст. 204 УК РФ, до трех лет лишения свободы). По данным «Ъ-Черноземье», речь идет о сотруднике местного ООО «Городское такси» Наталии Гришиной — Сергее Гришине.

Алина Морозова