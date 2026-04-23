Бизнес предложил суверенизацию без жертв

IT-бизнес предложил властям публично отказаться от попыток заблокировать VPN. Разработчики рассчитывают на появление совместного с бизнесом органа для выработки взвешенной политики по поводу таких ограничений. Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт», куда входят около 300 компаний, включая «Лабораторию Касперского» и 1С, направила письмо в правительство и администрацию президента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Организация предлагает помощь своих технических специалистов, которые способны «добиться суверенизации российского информационного пространства без разрушения инфраструктуры рунета». По данным “Ъ”, с 15 апреля популярные интернет-ресурсы блокируют доступ тем пользователям, у которых включен VPN. Но документально это не подтверждено — власти по-прежнему игнорируют диалог с бизнесом, рассказала “Ъ FM” глава Ассоциации «Отечественный софт» Наталья Касперская:

«Мы предложили создать коалиционный орган, потому что принимаемые решения выглядят технически безграмотными.

Они приводит к тому, что у компаний начинают отваливаться западные сервисы, а в интернете происходят системные сбои. Вроде анонсировали какие-то "белые списки". Что это такое? Значит ли это, что один VPN разрешат использовать, а другой — почему-то нет.

Будут ли "белые списки" компаний, которым можно пользоваться шифрованием трафика? Возможно ли будет удаленно обеспечивать доступ к корпоративной почте? У нас, например, очень много софта, который пишется с использованием опенсорсных библиотек. Все модели по разработке искусственного интеллекта — иностранного производства, и чтобы их использовать, подключается VPN или международный трафик».

В Роскомнадзоре “Ъ FM” сообщили, что использование корпоративных серверов не ограничивается. Там добавили, что бизнес может получить доступ к зарубежным ресурсам, отправив заявление. По данным ведомства, одобрение получили 57 тыс. адресов и подсети свыше 1,7 тыс. предприятий. Тем не менее компании ежедневно сталкиваются с проблемами доступа, говорит операционный директор компании «Архитех ИИ», разработчика платформы Kodik Артем Карпов:

«Мы видим хаотизацию из-за блокировок VPN. Ощущаем это напрямую — и на уровне продукта, и на уровне инфраструктуры. Сегодня соединение работает у всех, завтра — нет. Начинаются тайм-ауты, деградация, часто возникают ошибки, которые трудно воспроизвести или диагностировать. Мы привыкли жить в режиме постоянной адаптации и постоянно тестировать разные маршруты трафика. Естественно, все это создает эффект фрагментации.

Одного стабильного решения больше нет. Есть набор временных, которые постоянно ранжируются. Самое главное — убрать единую точку краха (single point of failure). Для бизнеса в любом случае важнее всего предсказуемость. Нужно отделить критически важные сценарии от зон ограничений, создать прозрачные механизмы доступа к инфраструктуре. Необходимо перейти от попыток тотальной блокировки и учитывать реальные технические последствия решений».

Авторы письма на имя премьера Михаила Мишустина прямо указывают, что в стране «нарушилась работоспособность интернета», и допускают, что вскоре аварий станет только больше, а российский сегмент сети достигнет «нерабочего состояния». Ресурс для дальнейших ограничений VPN практически исчерпан, считает директор технического департамента RTM Group Федор Музалевский:

«Процесс на данный момент выглядит так, как ему позволяют технологические возможности интернет-провайдеров и регуляторов. Его дальнейшая интенсификация, наверное, в принципе невозможна. Сейчас уже достигнут технологический предел ограничений, и вопрос стоит в организационных мерах — например, разделении трафика на локальный и зарубежный. Важно понимать, что правительство может ограничить VPN только на 80% — что уже для государства выигрыш. Чтобы достичь этих показателей, продолжится давление на операторов связи и IT-компании. Но, возможно, не такое интенсивное».

В АРПП предлагают признать попытки заблокировать VPN в России неудачными.

IT-бизнес допускает, что если практика не будет остановлена, может последовать очередная волна отъезда специалистов за границу. Их сейчас в стране 1,2 млн человек.

Никита Путятин, Станислав Крючков