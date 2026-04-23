Дело в отношении экс-директора нижегородского ГУММиД передают в суд

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего гендиректора муниципального учреждения «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в Нижнем Новгороде» (ГУММиД) Андрея Левдикова. Его обвиняют по ч. 4 ст. 159 (мошенничество) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), сообщили в областной прокуратуре.

По версии следствия, с мая 2024 по май 2025 года подрядчики оплатили ему ремонт квартиры на сумму более 11,5 млн руб. За это обвиняемый должен был поспособствовать приемке работ по муниципальным контрактам. Как писал «Ъ-Приволжье», взяткодателями следствие считает представителей ООО ДСК «Городецкая». По делу о даче взятки арестован дорожник Усик Петросян.

Кроме того, полагает следствие, Андрей Левдиков обманом получил от замдиректора АО «ДСК Автобан» 2,5 млн руб. под предлогом передачи должностному лицу ГАУ НО «Управление госэкспертизы». Деньги предназначались за ускорение экспертизы по корректировке проекта дублера проспекта Гагарина.

