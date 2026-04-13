Ремонт за чужой счет

Завершилось предварительное расследование по уголовному делу Андрея Левдикова, бывшего директора Главного управления по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей (ГУММиД) Нижнего Новгорода. Ему предъявлено окончательное обвинение в двух эпизодах получения должностной взятки, связанных с квартирным ремонтом стоимостью несколько миллионов рублей, и одном особо крупном мошенничестве. Перед направлением дела в суд бывший управленец городского стройзаказчика не стал просить о смягчении меры пресечения. Арестованный дорожник Усик Петросян, один из взяткодателей, сидит в одном следственном изоляторе вместе с Левдиковым.

Бывший генеральный директор ГУММиД Андрей Левдиков

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода в очередной раз удовлетворил ходатайство следователя СКР и продлил срок содержания под стражей бывшему директору ГУММиД Нижнего Новгорода Андрею Левдикову. Как писал «Ъ-Приволжье», он руководил муниципальным учреждением — заказчиком строительства метро с мая 2021 года, а в мае прошлого года уволился и уехал из города. Практически сразу после этого Левдикова объявили в федеральный розыск. Силовики восприняли его отъезд как попытку скрыться от следствия.

Однако в начале сентября бывший директор вернулся в Нижний Новгород, после чего сам явился к следователю. Там он был задержан и арестован. Изначально Андрею Левдикову инкриминировали получение нескольких миллионов рублей взятки в форме имущественной услуги от представителей ООО ДСК «Городецкая». П

о версии следователей, в 2024/25 годах он помог одной из подрядных организаций победить в конкурсе на получение контракта по ремонту дорог, а после организовал беспрепятственную приемку работ. За это учредитель дорожной компании оплатил ремонт квартиры на сумму более 7 млн руб.

На судебном заседании 13 апреля выяснилось, что предварительное расследование по уголовному делу уже завершилось. По словам следователя, Андрею Левдикову предъявили обвинение в окончательной редакции: два эпизода получения взятки в особо крупном размере и мошенничество в особо крупном размере.

Во время следствия бывший директор ГУММиД полностью признал вину и, судя по оглашенным материалам, заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве. В этом случае обвиняемый подробно рассказывает о совершенном преступлении, дает показания о своей в нем роли и действиях других лиц, за что потом может рассчитывать на меньшее наказание при вынесении приговора.

В чем именно заключается инкриминированное бывшему директору мошенничество, следователь разглашать не стал. Оба эпизода получения взятки относятся к незаконной оплате ремонта нижегородской квартиры для Андрея Левдикова.

Деньги на это передавали разные люди.

Подсудимый возражать против продления ареста еще на месяц не стал. «Полагаюсь на решение суда»,— сказал он по поводу своего отношения к ходатайству следствия. В итоге суд продлил ему предварительное заключение до 15 мая. После утверждения обвинительного заключения бывшего управленца будут судить за преступления, в которых он уже сознался и покаялся.

Как писал «Ъ-Приволжье», в феврале текущего года суд такдже отправил под арест нижегородского предпринимателя, гендиректора ООО «Нижегородавтодорстрой» и депутата Балахнинского совета депутатов Усика Петросяна. Именно его следователи обвинили в даче взятки Андрею Левдикову. Руководитель дорожно-строительной организации попал в тот же следственный изолятор, где сидит бывший директор ГУММиД. Недавно между ними была проведена очная ставка.

Отметим также, что в начале января «Нижавтодорстрой» вошел в первую стадию процедуры банкротства.

Роман Кряжев