Медицинские данные полумиллиона британцев оказались в продаже на китайском сайте

Данные о состоянии здоровья 500 тыс. добровольцев из британской биомедицинской базы UK Biobank выставили на продажу несколько пользователей китайской интернет-платформы Alibaba. Об этом заявил министр по делам СМИ, данных и цифровой инфраструктуры Иэн Мюррей.

Данные включают пол, возраст, месяц и год рождения участников, их социально-экономический статус, описание образа жизни и результаты анализа биологических образцов. В UK Biobank заявили, что все данные были обезличены и не содержали контактной информации, но господин Мюррей отметил, что не может гарантировать, что по ним не удастся никого идентифицировать.

UK Biobank — самый полный в мире набор данных о состоянии здоровья и образе жизни, который используется для улучшения диагностики и лечения деменции, рака и болезни Паркинсона. По словам Рори Коллинза, исполнительного директора и главного исследователя UK Biobank, организация «крайне серьезно» относится к защите данных участников и уже ужесточила меры безопасности.

