Решение о проведении массовых мероприятий в День Победы в Ижевске еще не принято

Решение о массовых мероприятиях на День Победы в Ижевске будет приниматься с учетом обстановки, связанной с безопасностью, заявил глава города Дмитрий Чистяков в эфире телеканала «Моя Удмуртии».

Парад Победы 9 Мая в Ижевске в 2025 году

Фото: Данил Иванов Парад Победы 9 Мая в Ижевске в 2025 году

Фото: Данил Иванов

«Многое зависит от ситуации. Безопасность горожан — это основное. Если придется от чего-то отказаться, то только в угоду безопасности. Но пока все репетируем, все планируем. В конце апреля программа будет более конкретна»,— сказал господин Чистяков.

Репетиции участников парада на День Победы проходят еженедельно, генеральная планируется 7 мая. К выступлению готовится народный хор «ZA отцов и сыновей». Его выступление хотят провести 9 Мая на набережной Ижевского пруда. С 30 апреля по 8 мая по дворам ветеранов, блокадников, узников, тружеников тыла проедут с концертами агитбригады.

Напомним, 9 Мая 2025 года в Ижевске состоялся парад Победы из 42 расчетов и шествие «Бессмертного полка», собравшее более 10 тыс. человек. Оно не проводилось с 2022 года из соображений безопасности. Салюта в этот день не было.