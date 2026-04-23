Трамп приказал ВМС США уничтожать минирующие Ормузский пролив суда

Президент США Дональд Трамп приказал американским военно-морским силам уничтожать любые суда, минирующие Ормузский пролив. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

«Я приказал ВМС США расстреливать и уничтожать любые суда, какими бы маленькими они ни были», — уточнил господин Трамп. Он добавил, что американские минные тральщики сейчас очищают пролив. Американский президент призвал продолжить эту работу «в утроенном объеме».

США ввели блокаду иранских портов в Ормузском проливе 13 апреля. Reuters сообщало, что за последние несколько дней США перехватили как минимум три иранских танкера в водах Южной Азии. Центральное командование вооруженных сил США отчитывалось о смене курса более 30 судов во время блокады.