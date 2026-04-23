У кого не надо нога

Ламин Ямаль, в котором видят претендента на статус главной звезды и главного героя чемпионата мира по футболу, кажется, рискует подойти к нему в далекой от оптимальной форме из-за повреждения, полученного в матче чемпионата Испании. Впрочем, повреждение вундеркинда, как бы оно ни взволновало Испанию, на самом деле вполне вписывается в печальный тренд, предсказанный борцами против уплотнения футбольного календаря еще несколько лет назад. Игроки ведущих клубов постоянно получают травмы, в том числе серьезные. А список известных футболистов из амбициозных сборных, которых они или уже лишили, или могут лишить мирового первенства, разросся до огромных размеров еще до ЧП с Ямалем.

Фото: Albert Gea / Reuters Испания надеется, что Ламин Ямаль, выбывший из строя до конца клубного сезона, успеет восстановиться к чемпионату мира, стартующему 11 июня

Одной из самых востребованных новостей, имеющих отношение к футболу, вчера оказалась новость о результатах медицинского обследования форварда «Барселоны» Ламина Ямаля. В ней говорилось, что он выбыл из строя до окончания клубного сезона, но, как ожидается, успеет восстановиться к чемпионату мира, который открывается 11 июня. Короткое сообщение, опубликованное в аккаунте «Барселоны» в X, моментально растиражировали все испанские издания, ждавшие его с таким нетерпением, с каким, кажется, не ждут объявлений о рекордных трансферных сделках или громких тренерских назначениях. Впрочем, ничего удивительного.

На следующий день после состоявшегося вечером 22 апреля матча 33-го тура чемпионата Испании, в котором «Барселона» принимала «Сельту», посвященные ему разделы этих изданий — As и Marca — походили на страницы медицинского вестника. В них подробно разбирались те последствия, что влечет за собой повреждение подколенного сухожилия или задней поверхности бедра. А всему виной эпизод на излете первого тайма. «Барселона» одолела «Сельту» со счетом 1:0, а единственный гол забила с назначенного за пять минут до перерыва пенальти, реализованного Ламином Ямалем.

Вскоре после этого удара Ямаль вдруг жестом попросил медицинскую помощь и упал на газон. Стало очевидно, что что-то не то с его основной — левой — ногой.

Спустя некоторое время выяснилось, что продолжать игру он не может. Прихрамывая, Ямаль покинул поле, а те, кто присутствовал на матче, ринулись выяснять, что с ним приключилось.

Тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик и другие представители клуба, естественно, просили дождаться результатов обследования Ламина Ямаля в клинике. Но предварительный диагноз в любом случае был очевиден. Так, как Ямаль, ведут себя спортсмены, если надорваны подколенное сухожилие и мышцы задней поверхности бедра — типичная футбольная беда. А сроки восстановления зависят от степени травмы. Если первая или вторая, то от одной до восьми недель, если третья — аж до полугода. Третья была, например, у знаменитого бельгийца Кевина Де Брёйне в октябре, который тоже, кстати, упал после пробитого за свой «Наполи» в матче с «Интером» пенальти. Со стороны было похоже на происшествие с Ямалем. Так вот, у де Брёйне степень была третьей, и он после операции смог вернуться только в марте.

Почему стандартная в футболе травма на сей раз привлекала повышенное внимание, понятно. Ламин Ямаль, хотя ему всего 18 лет, уже довольно давно одна из ярчайших звезд мирового футбола, уникум среди вундеркиндов. За «Барселону» вингер проводил очередной шикарный сезон: 24 забитых мяча и 18 голевых передач в 45 официальных матчах. А впереди — финишный отрезок испанского чемпионата. В нем «Барселоне» осталось сыграть шесть матчей, в том числе матч исключительной важности — 10 мая на своем поле против «Реала», единственного конкурента в борьбе за золото и соперника принципиальнее некуда.

Но, обсуждая несчастье Ламина Ямаля, на испанское первенство указывали во вторую очередь. В конце концов «Барселона» создала солидный запас прочности, оторвавшись от «Реала» на девять очков. Осечку она может себе позволить. В первую очередь указывали на самый заметный турнир года — чемпионат мира, который летом примут США, Канада и Мексика. Сборная Испании свой стартовый матч на первенстве — против команды Кабо-Верде — сыграет 15 июня.

Арифметика элементарная: если бы с оперативным выздоровлением не сложилось, то Ямалю пришлось бы пропустить если не весь чемпионат мира, то по крайней мере его часть. А он входит в число ярчайших его звезд и в своей сборной фигура краеугольная.

Без Ямаля испанцы, которые во многом благодаря ему, тогда еще школьнику, выиграли золото чемпионата Европы в 2024 году, котировались бы, безусловно, ниже, чем с ним. Может быть, гораздо ниже. Но исход истории оказался благополучным. Ну, вернее, относительно благополучным, поскольку как минимум вопрос по поводу того, в каком тонусе подойдет Ямаль к турниру, едва завершив курс консервативного лечения без участия в тренировках, с повестки не снят. И поклонников сборной Испании, чуть успокоенных постом «Барселоны», он наверняка будет волновать по мере приближения первенства все больше и больше.

При этом их вряд ли успокоит тезис насчет того, что вообще-то к беде с Ламином Ямалем термин ЧП не очень-то клеится. ЧП — это когда что-то чрезвычайное, единичное. Однако травма испанца вполне укладывается в печальный тренд, заставляющий вспоминать, скажем, о мрачных пророчествах Международной ассоциации профессиональных футболистов (FIFPro). При поддержке некоторых известных тренеров, экспертов и игроков она уже несколько лет ведет борьбу с головными футбольными структурами против постоянного уплотнения календаря, а в 2024 году даже подала в Еврокомиссию жалобу на FIFA, как раз его напрямую касающуюся. Уплотнение, по мнению FIFPro, выливается в перегруженность спортсменов, играющих по шесть-семь десятков матчей за сезон, регулярно совершающих ради выступлений в сборных многочасовые перелеты, и повышение уровня травматичности, который скоро достигнет критической отметки.

Тем, кому эта точка зрения по душе, без труда могут найти ей подтверждение, взглянув на свежую картину.

Дело в том, что и до злосчастного пенальти Ямаля список видных игроков, которым травмы либо исключили поездку в Северную Америку, либо поставили ее под сомнение, разросся до чересчур внушительных размеров.

Точно не смогут помочь своим сборным бразилец Родригу, французы Юго Экитике и Бубакар Камара, немец Марк-Андре тер Штеген, ганец Мохаммед Салису. Слабо верят тренеры и врачи в шансы также жутко талантливого бразильского ровесника Ямаля Эстевана, мексиканца Эдсона Альвареса, голландца Маттейса де Лигта и двух японцев — Такуми Минамино и Ватару Эндо. С января из-за перелома не играет хорват Йошко Гвардиол. Неприятные повреждения у немца Сержа Гнабри, англичанина Джека Грилиша и аргентинцев Кристиана Ромеро с Хуаном Фойтом. Еще один бразилец, одноклубник Ямаля Рафинья, вроде бы должен выйти на поле в мае, но это не точно. Чуть лучше ситуация с испанцем Фабианом Руисом. Хотя и тут никуда от того факта, что футболисту надо приходить в себя после трехмесячного перерыва, не денешься. Это только потенциально значимые, иногда, как в случаях с Родригу, Рафиньей, Альваресом, Гвардиолом, Гнабри, очень значимые для своих команд персонажи. В перечне потерь есть и менее звучные имена.

Набор травм небогатый — та же задняя поверхность бедра, ахиллово сухожилие, связки колена. Порой надрывы и разрывы заработаны на ровном месте, как у Ламина Ямаля, не вследствие чужой грубости, а, судя по всему, именно из-за усталости, изношенности организма. И ведь еще не вечер. Впереди десятки клубных матчей, включая решающие — во внутренних первенствах, в еврокубках.

Алексей Доспехов