Как регионы запрещают продавать топливо несовершеннолетним

С 25 апреля 2025 года в Волгоградской области запрещено продавать лицам моложе 16 лет бензин, мазут, керосин, автол и прочие «материалы, которые могут поддерживать произвольное горение после воспламенения без получения тепловой энергии извне». Запрет не распространяется на печное бытовое топливо, топливную древесину, уголь и торф.

С 3 августа 2025 года в Татарстане действует запрет на продажу бензина несовершеннолетним. Исключение сделано для лиц, достигших 16 лет, «имеющих право на управление транспортным средством» (категории M и подкатегории A1), например скутерами, мопедами, легкими квадроциклами.

С 25 ноября 2025 года в Пензенской области запрещено продавать несовершеннолетним ГСМ, включая бензин, керосин, мазут, автол и другие подобные материалы. Исключения сделаны те же, что в Татарстане,— для лиц от 16 лет с водительскими правами.

С 1 марта 2026 года топливо несовершеннолетним запрещено продавать в Приморском крае, Вологодской, Ярославской областях и Чувашии. С 9 марта запрет на продажу нефтепродуктов в любую тару лицам моложе 18 лет введен в Санкт-Петербурге, с 12 марта и до конца года — в Ленинградской области.

С 1 сентября 2026 года ограничения на продажу топлива несовершеннолетним должны вступить в силу в Московской, Астраханской областях и в Забайкальском крае.