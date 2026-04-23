В Туапсе собрали попавшие в реку после пожара нефтепродукты

Разлив нефтепродуктов локализован в реке Туапсе после пожара на морском терминале. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края.

На месте разлива выставлены 750 м боновых заграждений, пять устройств для сбора топлива и нефтеловушка. Ведется постоянный мониторинг ситуации на месте. «Принятые профилактические меры дали положительный результат как в реке Туапсе, так и в акватории порта»,— заявили в оперштабе.

Пожар на терминале в Туапсе, повлекший разлив нефтепродуктов, произошел в ночь на 20 апреля после удара БПЛА. В оперштабе сообщали, что к сегодняшнему дню площадь пожара сократилась почти в два раза. Площадь загрязнения акватории, по оценкам специалистов, составляла 10 тыс. кв. м.

