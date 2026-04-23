Пожароопасный сезон в лесах на юге Нижегородской области введут 24 апреля

В лесах южной части Нижегородской области пожароопасный сезон установят в 2026 году с 24 апреля. На севере региона он начнет действовать с 30 апреля, сообщили в региональном минлесхозе.

Там уточнили, что с завтрашнего дня пожароопасный сезон начнет действовать на землях лесного фонда Кстовского, Арзамасского, Балахнинского, Богородского, Павловского, Бутурлинского, Вачского, Сергачского, Вознесенского, Выксунского, Дальнеконстантиновского, Кулебакского, Лысковского, Первомайского, Мухтоловского, Навашинского, Починковского, Разинского, Сосновского и Шатковского лесничеств.

С 30 апреля — на территориях Борского, Городецкого, Семеновского, Сокольского, Варнавинского, Ветлужского, Уренского, Воскресенского, Ковернинского, Краснобаковского, Михайловского, Пижемского, Тонкинского, Шахунского и Шарангского лесничеств.

Министр лесного хозяйства Роман Воробьев рассказал, что в 2026 году планируется увеличить со 121 до 205 количество стационарных пунктов наблюдения для обнаружения возгораний. Кроме того, впервые для охраны лесов от пожаров задействуют группы беспилотной авиации на базе трех комплексов.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2025 году пожароопасный сезон действовал в Нижегородской области с 4 апреля по 17 октября. За это время на землях лесфонда произошло 28 пожаров.

Галина Шамберина