Группы беспилотной авиации для охраны лесов появятся в Нижегородской области

Группы беспилотной авиации для охраны лесов от пожаров создают в Нижегородской области. Они будут действовать на базе трех комплексов управления беспилотниками дальнего радиуса действия, сообщили в министерстве лесного хозяйства.

Комплексы представляют собой автомобили, оснащенные коммуникационным оборудованием, системами навигации и компьютерного зрения, а также летательными аппаратами повышенного радиуса действия. Они могут распознавать потенциально пожароопасные объекты на большой территории.

Оборудование протестировали в 2025 году. «Результаты испытаний позволили выявить ключевые направления совершенствования технологии и подготовили ее к масштабному внедрению на территории области. Сейчас завершается подготовка нормативной документации по применению беспилотных авиационных систем. Группы начнут пилотирование сразу после начала пожароопасного сезона», — уточнил министр лесного хозяйства Роман Воробьев.

В состав групп беспилотной авиации войдут три специалиста: ведущий инженер, оператор-ассистент и водитель мобильного пункта управления. Система позволит оперативно реагировать на угрозы и патрулировать леса.

