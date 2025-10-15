Пожароопасный сезон в Нижегородской области завершится 17 октября

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановление об окончании пожароопасного сезона в 2025 году. Согласно документу, он завершится 17 октября.

Пожароопасный сезон, связанный с угрозой лесных и других ландшафтных пожаров, был установлен с 4 апреля.

Согласно данным регионального минлесхоза по состоянию на 15 октября, с начала сезона на землях лесного фонда зафиксировано 28 лесных пожаров. Причинами половины из них названа вина населения, 13 — гроза, еще одного — линейные объекты.

По данным ФБУ «Авиалесоохрана», с 1 января текущего года на землях всех категорий (включая земли населенных пунктов и Минобороны) произошло 34 лесных пожара на общей площади 63,85 га.

Галина Шамберина