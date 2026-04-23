Модульная поликлиника в Ярославле построена на 71%

В Ярославле строительная готовность модульной поликлиники на улице Гоголя составляет 71%. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев после посещения объекта.

Фото: Правительство Ярославской области

Он рассказал, что здание уже возведено, завершены работы по кровле, окнам и дверям, подключены инженерные коммуникации. В настоящее время подрядчик занимается внутренними работами.

«Темпы необходимо существенно наращивать. Поручил увеличить количество работников на объекте и выстроить ежедневный контроль графика производства работ. Задача — максимально ускорить строительство и завершить объект в кратчайшие сроки»,— написал Михаил Евраев в своем канале в Мах.

Ранее и. о. министра здравоохранения региона Мария Можейко сообщала, что завершение строительства запланировано на май – июнь 2026 года.

Контракт на строительство был заключен в августе 2024 года между «Единой службой заказчика» и ООО «Алгоритм». Его цена составила 444 млн руб. Первоначально объект планировали открыть в декабре 2024 года.

