В Ярославле модульную поликлинику планируют достроить в мае – июне

В Ярославле завершение строительства модульной поликлиники на улице Гоголя запланировано на май – июнь 2026 года. Об этом на заседании комитета по здравоохранению областной думы сообщила и. о. министра здравоохранения региона Мария Можейко.

Фото: Прокуратура Ярославской области

Госпожа Можейко дополнила, что возведение объекта поставлено на личный контроль губернатора Михаила Евраева.

«Мы очень надеемся, что в мае – июне большинство работ будет закончено. Застройщик работает сейчас»,— сказала глава областного минздрава.

Для объекта уже закуплено оборудование, распланирован переезд, с которым, по словам главы минздрава, «тянуть» не будут. Идет подготовка к лицензированию. Этот процесс, как отметила госпожа Можейко, займет неделю – две.

Первоначально объект планировали открыть в декабре 2024 года.

Алла Чижова