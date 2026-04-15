В Ярославле модульную поликлинику планируют достроить в мае – июне
В Ярославле завершение строительства модульной поликлиники на улице Гоголя запланировано на май – июнь 2026 года. Об этом на заседании комитета по здравоохранению областной думы сообщила и. о. министра здравоохранения региона Мария Можейко.
Госпожа Можейко дополнила, что возведение объекта поставлено на личный контроль губернатора Михаила Евраева.
«Мы очень надеемся, что в мае – июне большинство работ будет закончено. Застройщик работает сейчас»,— сказала глава областного минздрава.
Для объекта уже закуплено оборудование, распланирован переезд, с которым, по словам главы минздрава, «тянуть» не будут. Идет подготовка к лицензированию. Этот процесс, как отметила госпожа Можейко, займет неделю – две.
Первоначально объект планировали открыть в декабре 2024 года.