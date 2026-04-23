Организаторам смертельного турпохода в Бурятии предъявили обвинения

Следователи СКР по Республике Бурятия предъявили обвинения трем фигурантам уголовного дела о гибели туристов в горах Восточного Саяна. Их считают виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения фигурантам, рассказали источники «Ъ».

Уголовное дело было возбуждено 21 апреля — в день гибели трех туристов. На следующий день организаторов тура — директора турфирмы, его заместителя и гида-инструктора, задержали.

Две женщины и мужчина погибли при спуске с пика Мунку-Сардык (высота около 3,5 тыс. м). Они входили в группу из 15 человек из Красноярска, которая вышла на маршрут по восхождению на пик 18 апреля. Погибшие, предварительно, шли в одной связке и были замыкающими. На их телах обнаружили травмы, характерные для падения с высоты. Операция по эвакуации тел с высоты около 3 тыс. м проводилась 21 и 22 апреля при сильном ветре и метели.

