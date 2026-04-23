Сбер пытается обанкротить владельца воронежской «Диагонали» Владимира Прохорова

В Арбитражный суд Воронежской области поступило заявление Сбербанка о признании банкротом Владимира Прохорова — владельца группы компаний «Диагональ». Сумма требований не раскрывается, иск пока не принят к производству. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Ранее, в феврале, Сбербанк подал в тот же суд четыре иска к 17 компаниям, связанным с ГК «Диагональ», на общую сумму 8,5 млрд руб. Подробности споров не раскрываются, в банке отказались комментировать причины подачи исков.

По первому иску на 2 млрд руб., поданному в феврале, ответчиками выступают головное юрлицо группы ООО «Диагональ групп» Владимира Прохорова, ООО «Уральская нефтехимическая компания» Константина Пекушева, ООО «НТК плюс» Петра Битюцкого, ООО «Вектор-В» Карима Шерифова и Дмитрия Маринюка, ООО «Веста-Москва» Константина Жукова, ООО «Некс» Дениса Соболева, ООО «Стройкапитал» Артура Черных, ООО «Олимпойл» Евгения Русанова, ООО «Квадрум» и ООО «Кэп» Олега Соболева. Второе заявление на 559,2 млн руб. подано к ООО «Премиум» Ярослава Мещерякова, ООО «Нефтересурс» Александра Мещерякова, ООО «Латненское месторождение сортовых глин» Евгения Бобрешова и ООО «Фаворит-В» Сергея Медведева. Третий иск на 2,2 млрд руб. предъявлен к ООО «Аргилла» Константина Жукова. Судебные заседания по этим трем делам назначены на 17 июня. По четвертому иску на 3,7 млрд руб. ответчиком является ООО «Химпром» (до 2018 года — ООО «Диагональ») Олега Соболева. Заседание по этому делу назначено на 29 апреля.

По собственным данным, Владимир Прохоров — владелец группы «Диагональ», одним из основных направлений деятельности которой является оптовая торговля нефтепродуктами. До 2018 года название «Диагональ» носило ООО «Химпром», одним из учредителей которого до 2017 года являлась Алиса (Владимировна) Прохорова. Выручка «Химпрома» в 2024 году составила 5,3 млрд руб., чистый убыток — 1,2 млн руб. Головное юрлицо ГК ООО «Диагональ групп» в 2024 году получило 23 млн руб. выручки и 3,2 млн руб. чистой прибыли. Единственный учредитель и директор — Владимир Прохоров.

В 2023 году «Ъ-Черноземье» сообщал, что правительство Воронежской области планирует перезапустить Бутурлиновский ликеро-водочный завод (ЛВЗ). Сообщалось, что к перезапуску ЛВЗ могут быть причастны Владимир Прохоров и его партнер Андрей Пилипенко.

Ульяна Ларионова