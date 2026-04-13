Фасад воронежской БСМП №1 отремонтирует местная «Панорама» за 311 млн рублей

Конкурс на капитальный ремонт БУЗ ВО «Воронежская городская клиническая больница скорой медицинской помощи №1» (БУЗ ВО «ВГКБСМП №1») выиграло местное ООО «РСК "Панорама"» Валентина Прилепина и Павла Решетникова. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ БСМП №1 в Воронеже

Контракт заключили за 311 млн руб. при начальной цене в 334,7 млн руб. В торгах участвовала еще одна компания, чье название не раскрывается. Она предлагала выполнить работы за начальную цену.

По данным Rusprofile, ООО «РСК "Панорама"» зарегистрировано в Новоусманском районе Воронежской области в 2007 году. Основным видом деятельности до 10 апреля 2026 года было указано строительство жилых и нежилых зданий, сейчас эти сведения удалены из ЕГРЮЛ. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Владеют компанией ее директор Валентин Прилепин и Павел Решетников. Выручка общества в 2024 году составила 171 млн руб., чистая прибыль — 1,7 млн руб. С 2013 года с компанией было заключено 113 госконтрактов на 2,4 млрд руб.

Речь идет о больнице в облцентре на проспекте Патриотов, 23. Работы предполагают обновление фасада здания и инженерных сетей. Финансирование — за счет средств областного бюджета.

Согласно условиям контракта, ремонт продлится до 2028 года. Он разделен на пять этапов: первый — с момента подписания договора до 7 сентября этого года; второй — с 8 сентября по 15 декабря этого года; третий — с 16 декабря по 30 июня 2027 года; четвертый — с 1 июля по 15 декабря 2027 года; пятый — с 16 декабря 2027 года по 1 марта 2028 года.

В рамках контракта подрядчику предстоит выполнить комплекс работ. В частности, предусмотрены демонтажные работы на фасаде, ремонт системы электроснабжения фасадной части здания, а также масштабные ремонтно-восстановительные работы, стоимость которых превышает 203 млн руб. Они являются наиболее затратной частью проекта.

Кроме того, обновят системы отопления и вентиляции, а также электроснабжения и водоснабжения. Также выполнят общестроительные задачи, демонтаж сетей и наружного водоснабжения.

Параллельно работы в приемном отделении БСМП №1 с апреля прошлого года уже ведет местное ООО «Спецстрой» Сергея Загорули. По итогам конкурса контракт заключен за 739,4 млн руб. Компания разрабатывает проектную документацию и составляет рабочую, проводит ремонт и поставляет оборудование. Завершиться данный этап должен до 1 декабря 2026 года.

Осенью 2021 года воронежские власти расторгли контракт с «Панорамой» на строительство подстанции скорой помощи в Центральном районе Воронежа из-за отставания от графика. Его стоимость составляла 270 млн руб.

Егор Якимов