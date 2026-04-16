Воронежскую больницу «Электроника» хотят отремонтировать за 35 млн рублей

Министерство строительства Воронежской области начало искать подрядчика для капитального ремонта «Воронежской городской клинической больницы скорой медицинской помощи №10», известной как больница «Электроника». Начальная цена контракта составляет почти 35 млн руб. Это следует из документации тендера.

Источник финансирования — областной бюджет. В соответствии с контрактом от подрядчика требуется демонтировать существующие системы отопления и водоснабжения, заменить их на новые, смонтировать центральный тепловой пункт. Завершить работы необходимо 30 сентября. Гарантийный срок — пять лет.

Заявки на электронный аукцион принимаются до 21 апреля, итоги подведут 23-го.

По данным портала госзакупок, в марте министерство строительства Воронежской области уже выставляло на торги аналогичный контракт, связанный с больницей «Электроника». Его начальная цена составляла 34,7 млн руб., однако назначенный на начало апреля аукцион был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Сегодня планируется подведение итогов конкурса по разработке проектно-сметной документации для капремонта патологоанатомического отделения. Накануне комиссия рассмотрела вторые части шести заявок. Контракт с начальной стоимостью 1,1 млн руб. пока не подписан, имена потенциальных подрядчиков не раскрываются.

В марте 2025 года «Ъ-Черноземье» сообщал, что белгородское ООО «Городские строительные технологии» получило подряд на капитальный ремонт неврологического отделения «Электроники» за 24,9 млн руб.

Кроме того, в 2025 году на разработку проектно-сметной документации для обновления больницы объявлялось два конкурса с суммарной начальной ценой 9,5 млн руб. Воронежское ООО «Проектная мастерская "Рост"» Павла Косолапова и Владимира Авраамова взялось за 3,4 млн руб. разработать проект для замены изношенных сетей водоснабжения, теплоснабжения, водопровода и отопления при стартовой цене в 4 млн руб. За 5,2 млн руб. (при начальной цене 5,5 млн руб.) контракт на подготовку документации для капитального ремонта обсервационного отделения корпуса №2 родильного дома на Остужева, 29 достался ООО «Воронежский проектный институт "Зодчий"» Сергея Волкова.

Кабира Гасанова