Парламенту Финляндии предложили снять запрет на транзит ядерного оружия

Правительство Финляндии внесло в парламент поправку в закон о ядерной энергетике. Она предполагает отмену запрета на транзит ядерного оружия через территорию страны и его хранение «в контексте обороны». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Финляндии.

В стране по-прежнему запрещаются изготовление и применение ядерного оружия, подчеркивается в пресс-релизе Минобороны. Хельсинки продолжает соблюдать Договор о нераспространении ядерного оружия и другие международные обязательства. Цель поправки — «поддерживать и развивать коллективную оборону НАТО», следует из документа.

«Предложенный законопроект направлен на максимальное повышение безопасности Финляндии в непредсказуемой оперативной обстановке. Поправка в законодательство необходима для безопасности Финляндии»,— отметил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен. Правительство рекомендует принять поправку «как можно скорее».

Закон о ядерной энергетике был принят в Финляндии в 1987 году. Он запрещает импорт, производство, хранение и детонацию ядерных взрывчатых веществ на территории страны. Финляндия вступила в НАТО в 2023 году.

