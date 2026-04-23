Поставки нефти по «Дружбе» в Словакию восстановлены

Словакия снова начала получать нефть по трубопроводу «Дружба». Поставки идут в соответствии с планом, сообщила министр экономики республики Дениса Сакова.

Участок нефтепровода «Дружба» в Гомельском районе

Фото: Сергей Васильев, Коммерсантъ Участок нефтепровода «Дружба» в Гомельском районе

«Сегодня с 2:00 (3:00 мск) восстановлено поступление нефти в Словакию по нефтепроводу "Дружба"»,— написала министр в соцсети Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Транзит нефти по «Дружбе» остановился после повреждения трубопровода 27 января. Украина несколько раз переносила возобновление работы нефтепровода из-за ремонтных работ. Власти Венгрии и Словакии связывали действия украинской стороны с политическими мотивами. 22 апреля Киев возобновил транзит российской нефти по «Дружбе».

Подробности — в материале «Ъ» «Украину и Венгрию снова связали узы "Дружбы"».