Украину и Венгрию снова связали узы «Дружбы»

В среду, 22 апреля, Украина возобновила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию после почти трех месяцев простоя. Ожидается, что первые поставки будут получены не позднее утра четверга. Это решение позволило Будапешту и Братиславе снять вето на выдачу Киеву кредита ЕС в размере €90 млрд. На встрече постпредов ЕС в Брюсселе обе страны не предоставили письменных возражений против кредита, что автоматически означает их согласие с процедурой. Они сняли вето и с 20-го пакета санкций в отношении России, из которого накануне изъяли наиболее чувствительный пункт о запрете на перевозку российской нефти. Окончательное утверждение принятых решений запланировано на 23 апреля.

Интрига относительно того, возобновит ли Украина транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию, сохранялась до последнего. Вечером 21 апреля президент страны Владимир Зеленский заявил, что Украина починила трубопровод, и сообщил, что теперь ожидает ответных шагов от Брюсселя, а именно одобрения кредита на €90 млрд. Напомним, Киев остановил транзит нефти по «Дружбе» 27 января, сославшись на повреждение нефтепровода в результате российского удара. В Будапеште и Братиславе утверждали, что он в рабочем состоянии, а решение Киева — не более чем элемент политической игры перед парламентскими выборами в Венгрии. Оценить, чья версия верна, чиновникам и экспертам ЕС не удалось: их так и не пустили проинспектировать нефтепровод. Однако после победы оппозиционной «Тисы» во главе с Петером Мадьяром в Венгрии нефтепровод чудесным образом заработал.

Ожидалось, что прокачка нефти по «Дружбе» начнется в полдень по Брюсселю, чтобы постпреды ЕС смогли в тот же день одобрить выделение Украине многомиллиардного кредита, на который Венгрия ранее наложила вето.

Издание Politico со ссылкой на источники писало, что двум странам, пострадавшим от остановки «Дружбы», предложат письменно изложить свое несогласие с новой кредитной линией и предоставить бумагу в среду днем. Отсутствие такой бумаги автоматически приравнялось бы к снятию вето.

При этом в последний момент запуск нефтепровода оказался под угрозой: сразу после заявления Зеленского о том, что «Дружба» приведена в рабочее состояние, в украинских изданиях появились сообщения об атаке ВСУ на критический узел нефтепровода — линейную производственно-диспетчерскую станцию «Самара». По версии украинских СМИ, в результате налета дронов были повреждены пять крупных резервуаров с нефтью, что привело к пожару на объекте. Российская сторона об атаке не сообщала, однако губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев говорил о попытке атаки на некий промышленный объект.

Тем не менее запуск «Дружбы» прошел по плану: «Укртранснефть» сообщила венгерскому оператору MOL о начале приема сырой нефти из Белоруссии в полдень 22 апреля по местному времени. «Компания MOL ожидает, что первые поставки сырой нефти после возобновления работы украинского участка трубопровода прибудут в Венгрию и Словакию не позднее завтрашнего дня»,— отметил в заявлении венгерский оператор. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в своем видеообращении подтвердил, что страна ожидает первые поставки нефти не позднее утра четверга и до этого он не снимет свое вето с 20-го пакета санкций в отношении России. «Доверие между Братиславой и Киевом серьезно подорвано этим процессом. Я боюсь, что Украина может найти способ снова остановить поставки в любой момент, как только получит то, что хочет от Брюсселя. Мы внимательно следим за тем, как два процесса идут рука об руку: разблокировка кредита на €90 млрд и перезапуск трубы. Мы должны быть готовы к альтернативе, при которой через несколько дней после перевода денег поток нефти снова прекратится»,— добавил словацкий премьер.

Однако меньше чем через час агентство Reuters со ссылкой на председательствующий в Евросовете Кипр сообщило, что постпреды ЕС одобрили и выделение кредита Украине, и 20-й пакет санкций в отношении России.

Последнее стало для многих неожиданностью: еще днем ранее источники Politico утверждали, что страны—члены объединения вряд ли скоро вернутся к этому вопросу. Основная причина такого скепсиса крылась в необходимости дождаться смены власти в Венгрии: Мадьяр будет избран премьер-министром 9 мая, еще через несколько дней будет приведен к присяге его кабинет. Эксперты же указывали и на другие факторы, в частности спорный пункт о запрете транспортировки российской нефти. Против него активно выступал ряд стран, включая Кипр и Грецию, которые опасались усиления напряженности в Средиземном море. Но в итоге этот пункт из 20-го пакета санкций исключили: к такому решению пришли главы МИДов стран ЕС в ходе встречи в Люксембурге вечером 21 апреля.

После снятия препятствий и для одобрения кредита, и для 20-го пакета санкций была запущена официальная письменная процедура. Спустя сутки пакет и кредит будут считаться официально утвержденными Советом ЕС и вступят в силу 24 апреля после публикации в журнале ЕС. Примечательно, что утверждение двух главных инициатив объединения совпадет со встречей глав государств стран—членов ЕС на Кипре 23–24 апреля. Уже известно, что уходящий премьер Венгрии Виктор Орбан на встрече в Никосии присутствовать не будет. Мадьяр же пока не имеет на это права.

Вероника Вишнякова