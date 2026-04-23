В Минобороны сообщили о помощи следствию по делу замдиректора парка «Патриот»

Министерство обороны России заявило о взаимодействии со следствием по делу против замгендиректора парка «Патриот» Виталия Мелимука, сообщили «Ъ» в ведомстве.

Виталий Мелимук

Фото: Следственный комитет России Виталий Мелимук

Фото: Следственный комитет России

«Нетерпимость к любым коррупционным проявлениям должностных лиц органов управления и организаций военного ведомства является безусловным приоритетом деятельности Минобороны России»,— заявили в Минобороны.

Виталий Мелимук был задержан 18 апреля, двумя днями позже Одинцовский горсуд, удовлетворив ходатайство военного следствия, отправил его под арест. Фигуранту инкриминируется получение взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) в размере 18 млн руб. от генерального директора ООО «Гермес». С этой компанией в декабре 2025 года были заключены госконтракты на комплексное инженерно-техническое и санитарное обслуживание зданий, сооружений, помещений и прилегающих территорий парка «Патриот» в Одинцовском городском округе Подмосковья, а также филиала парка «Патриот» в Кронштадте (Санкт-Петербург) на сумму более 1,4 млрд руб.

Александр Александров