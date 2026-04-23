Бывший глава «Связьинвеста» Юрченко нарастил долю в ВТБ до 10%

Бывший гендиректор компании «Связьинвест» Евгений Юрченко нарастил долю акций в банке ВТБ (MOEX: VTBR) с 7,6% до 10,68%. Это следует из материалов на сайте кредитной организации.

Евгений Юрченко

Доля господина Юрченко в ВТБ увеличилась до 67,4 млрд руб. в денежном выражении по итогам торгов на Мосбирже 22 апреля ($904 млн по курсу Банка России). Инвестору принадлежат 707 млн акций банка, что составляет более 20% от всех бумаг ВТБ в свободном обращении.

10 февраля Евгений Юрченко стал крупнейшим частным миноритарным акционером банка, увеличив долю с 4,82% до 5,33%. В марте господина Юрченко номинировали в наблюдательный совет банка ВТБ. Бизнесмен заявлял, что, если войдет в орган управления банка, то будет реализовывать стратегию по повышению капитализации финучреждения.

Банк ВТБ — второй по величине активов и уставному капиталу универсальный коммерческий банк в России с госучастием. Государство владеет более чем 60% акций кредитной организации.