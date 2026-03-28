Бывший глава «Связьинвеста» Юрченко допустил наращивание доли в ВТБ до 10%

Бывший генеральный директор «Связьинвеста» Евгений Юрченко допустил, что может увеличить долю владения в ВТБ (MOEX: VTBR) до 10%. Об этом он сообщил в интервью «Интерфаксу».

Евгений Юрченко (2020 год)

«Наверное, доля в 10% может быть некой задачей, да. Но она по времени будет занимать какой-то период»,— сказал господин Юрченко. В этом месяце бизнесмена номинировали в наблюдательный совет ВТБ. Он сообщил, что, если войдет в орган управления банка, будет реализовывать стратегию по повышению капитализации ВТБ. По словам господина Юрченко, такая стратегия публично еще не принималась.

Евгений Юрченко владеет 8,02% акций ВТБ. По итогам торгов на Мосбирже 27 февраля стоимость этого пакета составила 46,16 млрд руб. при цене последней сделки 86,925 руб. за акцию. 10 февраля инвестор стал крупнейшим частным миноритарным акционером банка, увеличив долю с 4,82% до 5,33%. В середине февраля пакет вырос до 7,55%.