Европейский суд признал незаконным пакет госпомощи для Lufthansa на €6 млрд

23 апреля Европейский суд подтвердил решение 2023 года о незаконности получения немецкой авиакомпанией Lufhansa пакета государственной помощи на €6 млрд. Решение тогда принял Европейский суд общей юрисдикции. Lufthansa оспорила решение, подав апелляцию в вышестоящую инстанцию, которой является Европейский суд.

Решение относится к событиям 2020 года, когда из-за пандемии COVID-19 и фактического запрета на авиаперелеты, Lufthansa несла огромные убытки и оказалась на грани банкротства. В середине 2020 года правительство Германии выделило авиакомпании пакет помощи на €6 млрд, а Еврокомиссия его одобрила. Однако в 2021 году ирландский лоукостер RyanAir опротестовал в Европейском суде общей юрисдикции выделение госпомощи, назвав меру незаконной субсидией, которая нарушает конкуренцию на рынке.

В 2022 году, когда антиковидные ограничения были сняты и авиаперелеты возобновились, Lufthansa вернула государству полученные средства. При этом суд продолжал рассмотрение иска.

После сегодняшнего решения Европейского суда по апелляции компания Lufhansa заявила, что «приняла его во внимание».

Евгений Хвостик

