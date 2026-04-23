Нижегородского школьника приговорили к четырем годам за ранение сверстников

В Сормовском районе Нижнего Новгорода 15-летнего школьника признали виновным в покушении на убийство сверстников (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Ему назначили четыре года воспитательной колонии, сообщили в региональном СУ СКР.

Установлено, что в марте 2025 года подросток из-за неоднократных конфликтов с двумя одноклассниками принес в школу нож и ранил их в шею. Потерпевшим причинен легкий вред здоровью.

Фигурант во время судебного процесса находился под домашним арестом.

Уголовное дело в отношении бывшего директора школы, обвиняемой в превышении должностных полномочий, рассматривается в суде. По версии следствия, она дала указания подчиненным убрать со входа стационарные металлоискатели и не обеспечивать сотрудников охранной организации ручными металлоискателями.

Галина Шамберина