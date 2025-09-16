В суд передано дело экс-директора сормовской школы, где ученик ранил сверстников

Бывший директор школы №117 в Нижнем Новгороде Татьяна Феоктистова предстанет перед судом по обвинению в превышении полномочий (п.п. «в», «д», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ), повлекших нанесение ножевых ранений ученикам. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу, сообщили в ведомстве 16 сентября 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Экс-руководителя обвиняют в том, что якобы она дала указания подчиненным убрать со входа стационарные металлоискатели и не обеспечивать сотрудников охранной организации ручными металлоискателями. Как полагает следствие, именно из-за этого 11 марта учащийся смог пронести в школу нож и ранить им двоих одноклассников. Потерпевшим был причинен легкий вред здоровью.

Как писал «Ъ-Приволжье», изначально дело было квалифицировано по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Наказание по этой статье более мягкое — до трех месяцев ареста. По новой статье наказание предусматривает вплоть до 10 лет лишения свободы.

Сам подросток, обвиняемый в ранении сверстников из личной неприязни, также предстал перед судом. Его судят по статье о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Галина Шамберина