Песков рассказал об экспорте российской нефти во время блокады Ормузского пролива

Россия продолжает поставки нефти в условиях энергетического кризиса, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, спрос на российское сырье во время блокады Ормузского пролива только растет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Спрос растет, количество предлагаемой нефти на рынке не растет, а наоборот, сокращается»,— сказал господин Песков на брифинге. Он добавил, что Россия вносит вклад в стабилизацию цен на топливо и снижение последствий мирового энергокризиса.

По поводу дополнительных решений ОПЕК+ по объемам нефтедобычи Дмитрий Песков заметил, что таковых на повестке дня нет.

На прошлой неделе Иран возобновил блокаду Ормузского пролива. Власти республики заявили, что будут взимать $2 млн за проход нескольких судов через пролив, и уже сегодня отчитались о первом доходе. США с 13 апреля начали морскую блокаду иранских портов.

О развитии конфликта — в материале «Ъ» «Ормуз и ныне там».