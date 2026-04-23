Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Главу управления мэрии Ижевска Фомина оставили под стражей еще на два месяца

Индустриальный райсуд Ижевска продлил срок ареста и. о. начальника главного управления архитектуры и градостроительства администрации Ижевска Дмитрию Фомину, обвиняемому в получении взятки (ст. 290 УК, до 12 лет лишения свободы). Об этом сообщает пресс-служба судебной инстанции.

Следствие считает, что 25 декабря Дмитрий Фомин получил взятку в размере 200 тыс. руб. от представителя застройщика «Бавария Строй МС», чтобы ускорить согласование проекта планировки территории, а также за общее покровительство и содействие в изменении вида разрешенного использования земельного участка, где планировалось построить многоквартирный дом.

Напомним, Дмитрия Фомина задержали 26 декабря. На следующий день его отправили в СИЗО.

Архитектурное подразделение администрации Дмитрий Фомин возглавил в ноябре 2024 года. В разные годы он работал в организациях «Промпроект», «Прикампроект», «Удмуртгазпроект», возглавлял «Удмуртгипроводхоз», окончил ИжГТУ.