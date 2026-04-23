Главу управления мэрии Ижевска Фомина оставили под стражей еще на два месяца

Индустриальный райсуд Ижевска продлил срок ареста и. о. начальника главного управления архитектуры и градостроительства администрации Ижевска Дмитрию Фомину, обвиняемому в получении взятки (ст. 290 УК, до 12 лет лишения свободы). Об этом сообщает пресс-служба судебной инстанции.

Следствие считает, что 25 декабря Дмитрий Фомин получил взятку в размере 200 тыс. руб. от представителя застройщика «Бавария Строй МС», чтобы ускорить согласование проекта планировки территории, а также за общее покровительство и содействие в изменении вида разрешенного использования земельного участка, где планировалось построить многоквартирный дом.

Напомним, Дмитрия Фомина задержали 26 декабря. На следующий день его отправили в СИЗО.

Архитектурное подразделение администрации Дмитрий Фомин возглавил в ноябре 2024 года. В разные годы он работал в организациях «Промпроект», «Прикампроект», «Удмуртгазпроект», возглавлял «Удмуртгипроводхоз», окончил ИжГТУ.