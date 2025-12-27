Стал известен предполагаемый взяткодатель в деле главы управления мэрии Ижевска

Как выяснил «Ъ-Удмуртия», предполагаемым взяткодателем в деле начальника управления архитектуры администрации Ижевска Дмитрия Фомина является представитель местного застройщика «Бавария Строй МС». Об этом изданию рассказали в объединенной пресс-службе судов республики после ареста руководителя структурного подразделения 27 декабря: Дмитрия Фомина отправили в СИЗО на два месяца.

Следствие считает, что начальник управления лично получил 200 тыс. руб. от представителя одного из застройщиков 25 декабря. Как установила ФСБ, деньги Дмитрию Фомину передали за согласование проекта планировки территории и изменение вида разрешенного использования земельного участка, а также за содействие в разрешении на строительство на нем многоквартирного дома. О задержании руководителя стало известно на следующий день, 26 декабря.

Согласно сервису «Чекко», «Бавария Строй МС» было зарегистрировано в Ижевске в декабре 2024 года. Учредителем и генеральным директором ООО является Марат Садыков. Он же руководит двумя одноименными компаниями «Бавария Строй». ООО занимаются покупкой и продажей недвижимости, а также строительством жилых и нежилых зданий. Застройщик был зарегистрирован в 2011 году.

Застройщик «Бавария Строй», по Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС), ввел в эксплуатацию только один небольшой жилищный комплекс — «Копенгаген» на улице Литвинова на 36 квартир. Это произошло в третьем квартале 2024 года.

В СУ СКР после задержания Дмитрия Фомина сообщали, что в отношении взяткодателя, имя которого не называлось, будет принято процессуальное решение. Следствие продолжается.

Евгений Щепелев