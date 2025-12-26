Задержан глава управления архитектуры администрации Ижевска Дмитрий Фомин

И. о. начальника главного управления архитектуры и градостроительства администрации Ижевска Дмитрия Фомина задержали по подозрению во взяточничестве (ч. 5 ст. 290 УК ). Об этом сообщает СУ СКР по Удмуртии.

По версии следствия, 25 декабря 2025 года подозреваемый лично получил от представителя одного из застройщиков взятку размером 200 тыс. руб. Деньги были переданы фигуранту ради интересов взяткодателя — за ускорение согласования проекта планировки территории и содействие в изменении вида разрешенного использования земельного участка, а также для общего покровительства.

«Подозреваемый задержан, доставлен к следователю для допроса, решается вопрос об избрании ему меры пресечения»,— говорится в сообщении. Следователи продолжают сбор информации по делу. По данной статье УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки.

Напомним, архитектурное подразделение столичной администрации Дмитрий Фомин возглавил в ноябре 2024 года. По данным горадминистрации, он родился 21 августа 1975 года в Ижевске. В разные годы работал в организациях «Промпроект», «Прикампроект», «Удмуртгазпроект», возглавлял «Удмуртгипроводхоз», окончил ИжГТУ.