Общественный совет при воронежском МВД сохранил главу и на треть обновил состав

В среду, 22 апреля, состоялось первое заседание общественного совета при главном управлении МВД по Воронежской области нового созыва 2026–2030 годов. Его состав из 26 известных представителей различных сфер воронежской жизни (ранее их было 27) обновился примерно на 30% по сравнению с предыдущим. Председателем был переизбран Вячеслав Заряев, директор центрального филиала Российского государственного университета правосудия (РГУП). Об этом сообщили в пресс-службе воронежской полиции.

Господин Заряев руководит общественным советом при воронежской полиции с сентября 2024 года.

На этом посту он сменил на тот момент еще ректора Воронежского государственного университета Дмитрия Ендовицкого.

Господин Ендовицкий в 2024-м был вынужден прекратить общественную деятельность на посту главы совета при полиции, так как стал обвиняемым по уголовным делам о даче взятки и распространении порнографических материалов.

В декабре 2025-го его признали виновным, господин Ендовицкий получил восемь лет колонии строгого режима со штрафом 3 млн руб. Он не признал вину и продолжает попытки обжаловать приговор.

Последний раз состав совета прошлого созыва обновлялся приказом главка в марте 2023 года. По сравнению с ним в новом созыве нет 11 членов из 27. В частности, в совет не вошли: господин Ендовицкий, глава совета чемпионов Федерации бокса Воронежской области Анастасия Артамонова, гендиректор ГТРК «Воронеж» Роман Дарпинян, заместитель гендиректора ООО «Воронежский городской портал — 36on.ru» Дмитрий Кухаренко, председатель местного отделения Военно-охотничьего общества Николай Панков, ветеран МВД Андрей Марков и еще пятеро деятелей.

Зато в новом созыве появились девять членов, которых не было в предыдущем. Среди них: народный артист России и худрук Камерного театра Сергей Карпов, председатель Воронежской региональной общественной организации охотников и рыболовов Игорь Бабин, зампредседателя совета регионального отделения «Движение первых» Людмила Сиволдаева. Еще один из новичков — ветеран специальной военной операции Сергей Тириченко.

Зампредами общественного совета нового созыва были назначены глава воронежского облсовпрофа Евгений Проняев и гендиректор АО «Студия «Губерния»», председатель реготделения Союза журналистов России Зоя Грязева. Профессор Воронежского медуниверситета имени Бурденко и депутат облдумы Андрей Чернов стал секретарем совета.

Сергей Калашников