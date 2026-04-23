Шойгу: кредит Украине — шаг к утрате суверенитета европейских столиц

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу 23 апреля прокомментировал решение Евросоюза о выдаче Украине кредита.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Шойгу

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Обратили внимание, что 22 апреля Европейский совет одобрил выделение киевскому режиму очередного кредита в размере €90 млрд. на разжигание конфликта на Украине. Это решение стало еще одним шагом на пути к окончательной утрате европейскими столицами своего суверенитета и превращению Европы из одного из полюсов мира в территорию стагнации»,— заявил Сергей Шойгу.

По его словам, подтверждением этому тезису является очередной отчет статистического агентства Евростат, согласно которому государственный долг Италии превысил отметку в €3 трлн., а Франции — в €3,5 трлн.

«Упомянутые расходы на финансирование киевского режима лягут очередным бременем на простых европейцев, которые и так уже столкнулись с существенным урезанием пенсионных и социальных программ. Долги ЕС уже превышают €15 трлн,— напомнил он.— За авантюру властей, привыкших жить за чужой счет, расплачиваться придется рядовым гражданам. Однако благополучие собственного населения, по-видимому, чиновников в ЕС не слишком заботит».

Евросоюз готов выделить Украине первые транши из €90 млрд в середине мая. Об этом заявил глава французского МИДа Жан-Ноэль Барро. «Мы готовы выделять первые транши уже с середины мая, как только будет достигнуто окончательное соглашение, что, как ожидается, произойдет в ближайшие часы или дни благодаря снятию венгерского вето»,— пояснил министр (цитата по ТАСС).

Также 22 апреля Евросоюз одобрил 20-й пакет санкций, но без эмбарго на перевозку российской нефти.

Елена Черненко