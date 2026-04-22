Нефть вывели за скобки

Евросоюз одобрил 20-й пакет санкций, но без эмбарго на перевозку российской нефти. Речь идет о запрете для европейских компаний предоставлять любые услуги по транспортировке сырья морским путем по всему миру. Этот пункт был центральным элементом очередного пакета ограничений. Изначально предполагалось, что Еврокомиссия примет 20-й пакет санкций в феврале, однако Венгрия и Словакия выступили против. Они требовали от Киева возобновить поставки российского сырья по нефтепроводу «Дружба». 21 апреля стало известно, что Украина согласилась на такой шаг.

Помимо прочего, ЕС одобрил кредит Киеву в размере €90 млрд. Однако юрист Дмитрий Дворецкий считает, что запрет на российскую нефть может быть введен позже и как самостоятельная мера:

«Спорный пункт мог привести к отсрочке принятия пакета в том виде, в котором его поддерживают все страны Европейского союза, а, как известно, требуется единогласное решение. Чтобы не затягивать введение очередных санкций против России, этот пункт, вероятно, решили отложить — либо до следующего пакета, либо до отдельного решения, которое также могут оформить как сокращенный пакет, касающийся перевозок.

Принятие нового пакета не направлено на ослабление санкций против России, а, напротив, предполагает их усиление и дальнейшее развитие. Исключение одного пункта не свидетельствует о послаблении, скорее это вопрос, требующий дополнительного обсуждения. Еще один важный фактор — необходимость включить в пакет новую финансовую помощь Украине в размере 90 млрд. Выплаты планируется начать со второго квартала и осуществлять несколькими траншами. Вероятно, чтобы не задерживать выделение первого транша, и было принято такое решение».

В новом пакете санкций — ограничения против теневого флота, производства беспилотников и российского СПГ. Также планируются постепенная заморозка активов и запрет на сотрудничество с некоторыми компаниями нефтяной отрасли. Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен в очередной раз призвал не покупать «ни одной молекулы российского газа», несмотря на кризис. Исключение запрета в отношении нефти напрямую связано с конфликтом на Ближнем Востоке, говорит эксперт по энергетике Кирилл Родионов:

«Мера, обсуждавшаяся в рамках 20-го пакета санкций ЕС, могла затронуть прежде всего греческие компании, которые в последние полтора года играли важную роль в перевозках российской нефти. В отдельные месяцы на суда под греческим флагом приходилось до 10-20% поставок из российских морских портов. В целом это могло оказаться чувствительным для российских нефтяных компаний. Вероятно, нефтяной кейс временно исключили из-за сохраняющейся нестабильности на Ближнем Востоке.

Евросоюз пока воздерживается от новых ограничений в нефтяной сфере, учитывая уже действующие санкции — запрет на импорт нефти и нефтепродуктов из России и ограничения в отношении теневого флота.

Однако в случае урегулирования ситуации на Ближнем Востоке при сохранении конфликта между Россией и Украиной эта мера может вновь вернуться в повестку».

Украина приостановила транзит по нефтепроводу "Дружба" в январе якобы из-за повреждений нефтепровода. Но СМИ связывали это с напряженностью в отношениях Киева с Будапештом и Братиславой. Словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что доверие между Словакией и Украиной было подорвано. Как передает местная газета DennikN, Фицо подчеркнул, что после предоставления кредита в €90 млрд транзит по нефтепроводу может вновь остановиться. Теперь Украина добилась и своих политических целей, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков:

«Южная ветка нефтепровода, проходящая через Украину, не была повреждена, несмотря на первоначальные заявления. Комиссии из Венгрии и Брюсселя не допустили к проверке, что фактически подтвердило политический характер решения — попытку повлиять на экономическую ситуацию в Венгрии. В результате выросли цены на топливо, что было поставлено в вину партии Орбана. Теперь, когда оппозиция пришла к власти, Украине логично восстановить поставки. Однако остается риск ужесточения требований: Киев может добиваться, чтобы Венгрия и Словакия не блокировали выделение финансовой помощи в размере 90 млрд евро и принятие новых антироссийских санкций.

Таким образом, угроза перекрытия нефтепровода "Дружба" может использоваться как инструмент давления при принятии решений на уровне Евросоюза».

Берлин сообщил, что с 1 мая останавливается транзит казахстанской нефти по «Дружбе» в Германию. Теперь поставки будут идти по другим маршрутам, заявил российский вице-премьер Александр Новак. По данным Reuters, в прошлом году Астана поставляла Берлину по Дружбе в среднем 43 тыс. баррелей в день. Впрочем, транзит регулярно прерывался из-за атак на трубопровод.

Ульяна Горелова, Анна Кулецкая