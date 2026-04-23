ММК получил убыток по МСФО в 1,3 млрд руб. против прибыли в I квартале прошлого года

Чистый убыток ПАО «Магнитогорский металлургический завод» (ММК (MOEX: MAGN)) по МСФО составил 1,37 млрд руб. по итогам первого квартала 2026 года, указано в отчетности. За тот же период 2025-го ММК получил 3,1 млрд руб. чистой прибыли.

Наличие убытка в компании объяснили снижением выручки. За первый квартал показатель упал на 18,6% год к году — до 129,02 млрд руб. из-за «коррекции объемов и изменения структуры продаж». EBITDA снизилась на 56,4% — до 8,62 млрд руб. Свободный денежный поток оказался отрицательным и составил -14,14 млрд руб. Показатель в основном отражает снижение EBITDA и отток денег в оборотный капитал, уточняется в пресс-релизе.

Из операционных результатов ММК следует, что объем выплавки чугуна вырос более чем на 9% из-за «меньшего объема капитальных ремонтов в доменном переделе». Производство стали, напротив, снизилось на 4,9%, что связано с замедлением деловой активности в стране. Производство угольного концентрата сократилось на 1,6%. Объем продаж металлургии уменьшился на 7,4%, отражая «неблагоприятные тенденции российского рынка стали», пояснили в компании. Реализация премиальной продукции снизилась на 10,3% из-за сокращения продаж толстого листа стана-5000.

ММК — один из крупнейших производителей стали в мире, лидирует среди предприятий черной металлургии в России. Активы компании включают полный производственный цикл от подготовки железорудного сырья до переработки черных металлов. Комбинат в Магнитогорске Челябинской области работает с 1932 года.