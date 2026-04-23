Власти заявили об увеличении средней зарплаты в Югре до 135 тысяч рублей

Среднемесячная заработная плата одного работника в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) по итогам 2025 года увеличилась с 124,7 тыс. до 135,9 тыс. руб., заявил губернатор Руслан Кухарук на заседании окружной думы в ходе отчета о работе правительства региона. По его данным, за это же время соответствующий показатель по России увеличился с 89,1 тыс. до 100,4 тыс. руб. «Реальные денежные доходы населения Югры с учетом инфляции выросли на 5,9%»,— отметил господин Кухарук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Губернатор добавил, что в ХМАО трудятся около 1 млн 90 тыс. человек, однако потребность в кадрах превышает 16 тыс. специалистов. По его данным, наибольшая нехватка фиксируется в сферах добычи полезных ископаемых требуется (5,4 тыс. свободных мест), здравоохранения и социальных услуг (2,2 тыс.), строительства (1,7 тыс.), транспортировки и хранения (1,4 тыс.) и образования (1,3 тыс.). Ранее Руслан Кухарук предупреждал, что ежегодный дефицит кадров в Югре до 2030 года может составить от 39 тыс. до 43 тыс. специалистов.

Василий Алексеев