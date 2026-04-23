Руслан Кухарук заявил о нехватке 16 тысяч специалистов в Югре

Потребность работодателей Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) в кадрах остается «высокой» и составляет более чем 16 тыс. квалифицированных работников, рассказал губернатор Руслан Кухарук на заседании окружной думы в ходе отчета о работе правительства региона за 2025 год. По его данным, в сфере добычи полезных ископаемых требуется 5,4 тыс. специалистов, здравоохранения и социальных услуг — 2,2 тыс., строительства — 1,7 тыс., транспортировки и хранения — 1,4 тыс., образования — 1,3 тыс.

«В 2025 году численность занятых в экономике составила 1 млн 90 тыс. человек. Уровень регистрируемой безработицы — 0,21%, это почти в два раза ниже общероссийского показателя»,— сказал господин Кухарук.

Губернатор подчеркнул, что власти Югры с 2021 года привлекли в малые населенные пункты 55 педагогов по программе «Земский учитель», 446 работников — по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» (в 2025 году по ним направили 77 врачей и 12 средних медицинских работников). По запущенной в 2025 программе «Земский работник культуры» в сельские поселения и малые города Югры поехали 12 человек. «Эти и другие меры приносят ощутимые результаты. В сфере здравоохранения численность медицинских работников в 2025 году увеличилась на 712 человек. По обеспеченности врачами Югра на 16% превышает среднероссийский уровень»,— отметил Руслан Кухарук.

Ранее, в апреле 2025 года, Руслан Кухарук сообщал, что численность занятых в ХМА составляет 1 млн 116 тыс. человек. Губернатор отмечал, что основной спрос на новых сотрудников будет в сферах добычи полезных ископаемых, торговли, образования, здравоохранения, транспорта, строительства и государственного управления. Господин Кухарук не исключил, что ежегодный дефицит кадров в Югре до 2030 года может составить от 39 тыс. до 43 тыс. специалистов.

Василий Алексеев