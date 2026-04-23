Андрей Шутов о продаже «Ижавиа»: не хочется, чтобы деньги растворились в бюджете

Авиакомпания «Ижавиа» дошла до пика своего развития, для дальнейшего роста авиаперевозчика и аэропорта Ижевска необходимы крупные инвестиции, которые может обеспечить «акционер с соответствующими возможностями», заявил гендиректор холдинга «Комос групп» Андрей Шутов в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). На днях «Ижавиа» (100% акций принадлежит Удмуртии) внесли в Прогнозный план приватизации на 2026 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Комос Групп, vk Фото: Комос Групп, vk

«Возникает следующий важный вопрос: “Как правильно распорядиться вырученными (от продажи авиакомпании) средствами?”. Не хотелось бы, чтобы эти деньги растворились в бюджете, ушли на затыкание дыр и прорех. Необходимо создание серьезного инфраструктурного проекта в Ижевске, возможно, связанного с развитием транспортной инфраструктуры <...> Ижевск на фоне столиц в ПФО — Казани, Уфы, Перми — выглядит недолюбленным и бедным. Полагаю, ижевчане, кующие оборонный щит Родины, достойны лучшего»,— написал господин Шутов.

Андрей Шутов напомнил о приобретении холдингом в 2004 году топливозаправочного комплекса (ТЗК) «Ижавиа» на фоне отсутствия оборотных средств авиакомпании. В 2019 году ТЗК был продан авиаперевозчику обратно.

Напомним, 21 апреля Госсовет Удмуртии согласовал приватизацию «Ижавиа». На сессии глава региона Александр Бречалов заявил, что авиакомпании необходимы крупные инвестиции. По его словам, только на покупку самолетов «МС-21» по заявке требуется 30 млрд руб. Эта сумма составляет четверть годового бюджета республики. Сделку по продаже «Ижавиа» планируется провести до конца 2026 года.

