ХК «Автомобилист» продлил контракт с голкипером Евгением Аликиным до 2028 года

Хоккейный клуб «Автомобилист» продлил контракт с 31-летним голкипером Евгением Аликиным. Новое соглашение рассчитано на два сезона — до 31 мая 2028 года, сообщили в пресс-службе клуба.

Евгений Аликин во время матча

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Евгений Аликин во время матча

Евгений Аликин является воспитанником пермского клуба «Молот». В КХЛ он ранее выступал за хабаровский «Амур». Голкипер присоединился к «Автомобилисту» в 2023 году и за три сезона провел с екатеринбургской командой 136 матчей в КХЛ. В 2024 году вместе с командой он стал бронзовым призером чемпионата.

В минувшем сезоне Евгений Аликин сыграл 38 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф, отразив 92,73% бросков при коэффициенте надежности 2,2.

Напомним, «Автомобилист» завершил регулярный чемпионат на четвертом месте в таблице Восточной конференции с 84 очками. В плей-офф екатеринбургский клуб выбыл в первом раунде (2:4).

Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Автомобилиста» стал Алексей Кудашов. Назначение произошло после ухода прежнего наставника Николая Заварухина.

Полина Бабинцева