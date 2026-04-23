Клиент всегда прав

Российский неофициальный клиент Telega выступил против Apple. Пока что он направил жалобу в антимонопольную службу. ФАС уже взяла претензию в работу. В начале апреля 2026 года приложение для запуска Telegram удалили из AppStore. По словам разработчика, магазин также заблокировал его аккаунт и ограничил запуск уже установленного сервиса на устройствах.

Telega начала набирать популярность после того, как Роскомнадзор стал замедлять Telegram. Клиент полностью дублирует функции мессенджера Павла Дурова, при этом в нем продолжают работать звонки — в отличие от других иностранных сервисов, где эта опция заблокирована с августа 2025 года. Приложение позиционировалось как надежная альтернатива Telegram. Однако профильные СМИ провели собственные тесты, после чего появились сообщения о том, что клиент может быть связан с VK Group, а пользовательские данные передаются третьим лицам. Разработчик это отрицал.

Тем не менее уже в начале апреля 2026 года Telegram начал помечать пользователей Telega красным восклицательным знаком. Позже сервис исчез из магазина приложений Apple. Сейчас разработчики пытаются оспорить решение американской корпорации через антимонопольную службу (ФАС). Впрочем, партнер и руководитель технологической практики компании Comply Сергей Сайганов считает, что их главная цель иная:

«На моей памяти не было успешных прецедентов, когда Apple реагировала на запросы локальных ведомств, кроме юрисдикций, действительно имеющих для компании приоритетное значение — например, стран Евросоюза. В случае с Россией это больше похоже на пиар-ход. ФАС действительно может инициировать судебное разбирательство, чтобы привлечь Apple к административной ответственности. Однако вероятность того, что американская компания будет в этом участвовать и предпримет какие-то меры, крайне низка. К тому же Telega удалили с формулировкой, что приложение является вредоносным и нарушает информационную безопасность пользователей. Скорее всего, Apple этим и ограничится».

ФАС заявила, что в действиях Apple действительно могут наблюдаться признаки нарушения законодательства.

Более того, в службе подчеркнули, что обращение разработчика Telega — «не первый сигнал в отношении американской компании», и пообещали принять меры, если нарушения подтвердятся. В самом клиенте утверждают, что суть технических претензий им так и не объяснили. При этом, как сообщил “Ъ FM” представитель компании, разработчик пять раз за последние две недели обращался в Apple. Непрозрачность может стать одним из ключевых аргументов в позиции службы, считает партнер юридической фирмы Orlova\Ermolenko Сергей Ермоленко:

«Apple исполняла требования Роскомнадзора по удалению приложений VPN. Дело должно быть возбуждено, рассмотрено, и по нему обязаны принято решение. Думаю, претензии антимонопольной службы заключаются не в том, что Apple нарушила собственные правила, а в том, что эти правила непрозрачны и носят дискриминационный характер. Если дело возбудят, почти со стопроцентной вероятностью решение будет не в пользу корпорации».

Практика уже знает подобные кейсы — например, штраф со ста нулями после единицы, наложенный на Google. Вопрос еще и в том, сохранит ли Telega популярность после всех разбирательств. Партнер и руководитель практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Сергей Кудряшов уверен, что ничего не изменится:

«В отчетах об аудите кода разных клиентов у Telega всегда были красные оценки. Архитектура, с которой работает клиент, позволяет перехватывать сообщения. Проблема любых сторонних клиентов для любого мессенджера — убедиться в их безопасности.

Зачастую такие приложения устанавливают люди, которые не задумываются о надежности: работает — и пускай работает».

К слову, 19 апреля сообщалось, что у некоторых российских пользователей возникли проблемы с обновлением iPhone до последней версии iOS. После перезагрузки устройства полностью блокировались, рассказывал “Ъ FM”. В качестве возможной причины сбоя СМИ и блогеры называли приложение Telega. Разработчики сервиса это категорически отрицали. При этом в пресс-службе сообщили “Ъ FM”, что в одном из писем в Apple они указали на проблему и даже запрашивали рекомендации для пользователей.

Владислав Викторов, Александра Абанькова