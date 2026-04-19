Обновление не завершено

Массовые проблемы с обновлением iOS на iPhone привели к наплыву клиентов в сервисных центрах. В некоторых компаниях “Ъ FM” рассказали, что за выходные к ним с этим вопросом обратились десятки пользователей. Проблема коснулась всех моделей от Apple. После попытки обновления устройство выключается и превращается в «кирпич».

Единственный способ восстановить его работу — полный сброс до заводских настроек. Все данные, которые не сохранились в облаке, при этом теряются. Вероятной причиной сбоя СМИ и блогеры называют приложение Telega — альтернативный клиент мессенджера Telegram. Так, с неработающим iPhone обращались именно те, кто установил его на устройство. Сами разработчики сервиса в разговоре с “Ъ FM” опровергли эту версию. Владелец сервисного центра Fixed.One Дмитрий Дружбин тоже считает, что причина сбоя иная:

«Суббота у нас — это обычно лайтовый день, но вчера было очень много обращений с тем, что телефон при установке обновления превращается в "кирпич". На него пытаются что-то поставить, перезагружают, и в какой-то момент на экране только логотип Apple, и дальше ничего не происходит. Вот в субботу было порядка десятка обращений. Я два телефона в итоге даже взял домой, чтобы тоже с ними что-то делать. Это очень много в наших масштабах.

Для примера — когда говорилось о том, что Apple блокирует каких-то подсанкционных пользователей, и СМИ писали, что это суперпроблема, к нам ни обратилось ни одного человека. А сейчас вот такая ситуация.

При этом не очень понятно, в чем дело. Люди, которые к нам обращались, по их словам, не ставили приложение Telega. Судя по логам, то, что выдает конфигуратор, обновление не может быть завершено, так как сама система не может уже под конец переключиться между режимом восстановления и рабочим режимом. Такое ощущение, что что-то побилось на уровне файловой системы. Пока это моя догадка.

Между тем в западном сегменте пользователей никаких сообщений об этом нет. Когда мы пытались инициировать обсуждение, все сообщили лишь о том, что у них полет нормальный, все обновления встали корректно. Что это такое, пока неизвестно. Лечится путем обнуления устройства. Для россиян это может быть болезненно с учетом того, что с iCloud у нас последнее время проблемы. Соответственно, если и будут резервные копии, то весьма старые».

В апреле приложение Telega убрали из AppStore. А iOS при его запуске начал предлагать удалить клиент из-за наличия в нем вредоносного кода. Ранее часть СМИ обвиняли разработчиков сервиса в перехвате пользовательских данных. Вероятно, отключение iPhone связано не с работой отдельных приложений, а действиями сетевых операторов, считает IT-эксперт Кирилл Ситнов:

«iOS — достаточно закрытая система. В Apple говорят, что их система выполнена по типу песочницы, то есть каждое приложение полностью изолировано от самой ОС. Если механизм по такому принципу работает, то приложение не должно ломать обновление самой системы. Так что вряд ли Telega это сломала. Возможно, есть некоторые нюансы в плане ограничений интернета со стороны местных провайдеров и того, где они находятся территориально, какие-то IP-адреса могут быть заблокированы.

С учетом того, что у нас идет блокировка некоторых ресурсов, скажем так, под шквальные блокировки могут попасть какие-то IP-адреса, адреса серверов, с которых идет загрузка этих самых обновлений операционной системы».

В прошлом году Роскомнадзор уже ограничивал работу сервисов Apple. Так, в декабре он заблокировал работу приложения для звонков FaceTime. О блокировке серверов Apple в РКН пока не сообщали, “Ъ FM” направил в ведомство запрос.

Егор Парфенов